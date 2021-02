YouTube वीडियो से शेयर कर सकेंगे शॉर्ट क्लिप, ये है तरीका

YouTube एक नए टूल YouTube clip की टेस्टिंग कर रहा है. इस टूल के तहत YOUTUBE वीडियो से छोटी क्लिप्स शेयर की जा सकती हैं. ये फिलहाल टेस्टिंग स्टेज में है और कुछ ही क्रिएटर्स के लिए उपलब्ध है.

YouTube clip से यूजर्स वीडियो से छोटी क्लिप शेयर कर सकते है. इसमें वीडियो क्लिप 5 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक की हो सकती है. आम तौर पर ऐसा करने के लिए यूजर्स को थर्ड पार्टी टूल्स या ऐप्स का यूज करना होता है.

XDA की एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी YouTube यूजर्स को किसी खास टाइम से शुरू होने वाले वीडियो शेयर करने की परमिशन देता है. यूजर्स वीडियो के किसी खास टाइम की क्लिप को शेयर कर सकते है. ये काफी यूजफुल है. लाइव यूट्यूब वीडियो के भी क्लिप शेयर किए जा सकते है.

YouTube क्लिप कैसे शेयर करें

YouTube क्लिप शेयर करने का फीचर वैसे तो अभी लिमिटेड है. लेकिन इसे यूज करना आसान है. हम आपको कुछ स्टेप्स में बता रहे है कि URL से छोटी वीडियो क्लिप कैसे शेयर कर सकते है.

सबसे पहले YouTube पर उस वीडियो को ओपन करें जो शेयर करने लायक है. उस वीडियो के नीचे कैंची जैसा क्लिप आइकन दिया गया होगा. ये ऑप्शन सभी वीडियो में फिलहाल नहीं है.

इस आइकॉन पर क्लिक करने पर आपको क्रिएट क्लिप का ऑप्शन दिखेगा. इसके बाद आप जो वीडियो देख रहे है उसका 5 और 60 सेकंड के बीच चूज कर सकते है.

Today we are launching an experimental version of Clips on YouTube. Check out videos on the Creator Insider channel and test it out yourself!



Clips are 5-60 sec, shareable, segments of content (Live/VOD) that live on top of the original video.



More info: https://t.co/5fJyorxjrj pic.twitter.com/DVWNQ2BoEx