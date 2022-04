घर में लगा है एयर कंडीशनर? बिजली का बिल कम करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीकें

How to reduce ac bill in India: गर्मी आ चुकी है और अब सुरज का ही नहीं बिजली बिल का पारा भी तेजी से ऊपर चढ़ेगा. ऐसे में अगर आप एयर कंडीशन यानी AC का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखकर बिजली का बिल कम कर सकते हैं. आइए जानते हैं आसान तरीका.

X

Air Conditioner