आपके फोन में भी ऑन है ये सेटिंग? 5G आते ही चुटकियों में खत्म होगा डेटा, तुरंत करें ऑफ

Does 5G Take Up More Data: कई यूजर्स शिकायत कर रहे हैं कि 5G आने के बाद उनका डेटा तेजी से खत्म हो रहा है. वैसे तो किसी भी टास्क में आपका निश्चित डेटा खत्म होता है. सवाल है कि फिर यूजर्स का डेटा तेजी से खत्म कैसे हो रहा है. इसकी वजह आपके फोन में ऑन कुछ सेटिंग्स हो सकती हैं.

फोन में ऑन कुछ सेटिंग्स की वजह से लोगों का डेटा तेजी से खत्म हो रहा है (फोटो- Unsplash)