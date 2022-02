Micromax In 2 जल्द होगा लॉन्च, मिलेगी 5000mAh की बैटरी, कीमत और फीचर्स लीक

Micromax ने हाल में ही अपना In Note 2 स्मार्टफोन लॉन्च किया है. रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी जल्द ही एक और In स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है, जो अफोर्डेबल कीमत पर आएगा. Micromax In 2 में आपको 6.5-inch की IPS LCD स्क्रीन मिलेगी, जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा.

फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें 48MP का प्राइमरी सेंसर होगा. टिप्स्टर ने इस फोन की प्राइसिंग डिटेल्स भी शेयर की है. हालांकि, माइक्रोमैक्स ने आधिकारिक रूप इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है.

Micromax In 2 Price In India

टिप्स्टर Ishant Raj के मुताबिक, Micromax In 2 स्मार्टफोन की कीमत 10 हजार रुपये से 11 हजार रुपये के बीच हो सकती है. हालांकि, कंपनी ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. हाल में ही ब्रांड ने Micromax In Note 2 स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 13,490 रुपये है. यह कीमत फोन के 4GB RAM + 64GB स्टोरेज वेरिएंट की है.

माइक्रोमैक्स इन 2 के स्पेसिफिकेशन्स?

Micromax In 2 में 6.5-inch की full-HD+ IPS LCD डिस्प्ले मिलती है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है. स्मार्टफोन MediaTek Helio G88 प्रोसेसर के साथ आएगा. टिप्स्टर की मानें तो यह स्मार्टफोन दो रैम वेरिएंट में लॉन्च हो सकता है. हालांकि, इसकी डिटेल्स नहीं आई है. फोन में पॉलीकर्बोनेट बैक मिलेगा.

डिवाइस Android 11 के साथ लॉन्च हो सकता है. टिप्स्टर के मुताबिक, MediaTek Helio G88 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा, जिसका मेन लेंस 48MP का हो सकता है. इसके साथ ही फोन में 2MP का सेकेंडरी कैमरा और 2MP का tertiary सेंसर मिल सकता है.

फ्रंट में कंपनी 8MP का सेल्फी कैमरा लेंस दे सकती है. डिवाइस को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी जा सकती है, जो 18W की चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी. हालांकि, इन फीचर्स को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है.