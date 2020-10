भारत में इस दिन लॉन्च होगा Google Pixel 4a, कंपनी ने बताई तारीख, फ्लिपकार्ट से होगी बिक्री

Google ने बुधवार को एक लेट-नाइट इवेंट के दौरान अपने नए स्मार्टफोन्स Pixel 5 और Pixel 4a 5G को लॉन्च किया. हालांकि, ये दोनों स्मार्टफोन्स भारत में लॉन्च नहीं होंगे. लेकिन, नॉन-5G Google Pixel 4a को भारत में लॉन्च किया जाएगा. इसकी ग्लोबल लॉन्चिंग अगस्त में की गई थी.

पिछले कुछ समय से ये जानकारी मिल रही थी कि Pixel 4a को देश में अक्टूबर में लॉन्च किया जाएगा. हालांकि, अब निश्चित तारीख का खुलासा कंपनी ने कर दिया है. एक ट्विटर यूजर के सवाल पर रिप्लाई देते हुए गूगल ने ये जानकारी दी है कि Pixel 4a को भारत में 17 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा और इसकी बिक्री फ्लिपकार्ट के जरिए होगी.

Google Pixel 4a की भारतीय कीमत का खुलासा फिलहाल नहीं किया गया है. याद के तौर पर बता दें इसे US में $349 (लगभग 26,000 रुपये) में लॉन्च किया गया था. उम्मीद है कि भारत में भी इसे इसी कीमत के आसपास वाली कीमत में उतारा जा सकता है.

Hi Christopher, we appreciate your interest in our Pixel devices. The Pixel 4a launches in India on October 17th and will be available for purchase on Flipkart. To learn more about the Pixel 4a check out the official blog post here: https://t.co/EOgWtQ7NMg Appreciate it.