ओलंपिक मेडल्स के पीछे के 'द्रोणाचार्य', 7 विदेशी-एक देसी कोच का कमाल

भारत ने टोक्यो ओलंपिक में एक स्वर्ण सहित 7 पदक जीतकर इन खेलों में अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है. इससे पहले भारत ने 2012 के लंदन ओलंपिक में 6 पदक जीत थे. भारत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके उज्जवल भविष्य की ओर देख सकता है, जिसमें भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने 13 साल बाद पहला स्वर्ण दिलाया जो खेलों में ट्रैक एवं फील्ड स्पर्धा का देश का पहला पदक भी है. भारत ने इस स्वर्ण के अलावा दो रजत और चार कांस्य पदक भी जीते. भारत के ओलंपिक मेडल्स के पीछे 7 विदेशी और एक देसी शख्सियत का बड़ा हाथ है, जिनकी ट्रेनिंग टोक्यो में रंग लाई.

उवे होन (प्रमुख कोच) और डॉ. क्लाउस बार्टोनिट्ज (बायोमैकेनिकल विशेषज्ञ)

देश: जर्मनी

खिलाड़ी: नीरज चोपड़ा

खेल: भाला फेंक

पदक: सोना

भाला फेंकने वाले का शरीर धनुष और भाला तीर के समान होता है. यह डॉ. बार्टोनिट्ज का दर्शन है और इसी ने नीरज चोपड़ा के लिए एक 'जादू' की तरह काम किया. बार्टोनिट्ज इस स्पर्धा की पेचीदगियों के बारे में काफी जानकारी रखते है. उन्हें ही नीरज को ज्यादा मजबूत और लोचदार बनाने का श्रेय दिया जाता है. वह उस कोर टीम का हिस्सा थे, जिसने जर्मन थ्रोअर्स को ऊंचाइयां प्रदान कीं.

100 मीटर से अधिक भाला फेंकने वाले एकमात्र व्यक्ति उवे होन ने नीरज चोपड़ा को प्रशिक्षित किया, जब उन्होंने 2018 में राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक जीते. इन दोनों जर्मनों ने इससे पहले चीनी राष्ट्रीय टीम के साथ काम किया था. नीरज को तीन वर्षों से ओलंपिक में पदक का सबसे बड़ा भारतीय दावेदार माना जा रहा था और उनके 87.58 मीटर के थ्रो के साथ ट्रैक एवं फील्ड स्पर्धा में भारत को पहला ओलंपिक पदक विजेता मिला.

विजय शर्मा (मुख्य राष्ट्रीय कोच)

देश: भारत

खिलाड़ी: मीराबाई चनू

खेल: भारोत्तोलन 49 किग्रा

पदक: रजत

मीराबाई चनू ने पूर्व राष्ट्रीय चैम्पियन विजय शर्मा के मार्गदर्शन में खुद को निखारा. भारोत्तोलक के रूप में शर्मा का करियर कलाई की चोट के कारण खत्म हो गया था. मीराबाई का रियो ओलंपिक में क्लीन एवं जर्क में तीन में से एक भी प्रयास वैध नहीं हो पाया था. मीराबाई को इस निराशा से निकालने में विजय शर्मा ने अहम भूमिका निभाई. पांच साल पहले के इस खराब प्रदर्शन के बाद मीराबाई ने रजत जीतकर शानदार वापसी की. उन्होंने 49 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीतकर भारोत्तोलन में पदक के 21 साल के सूखे को खत्म किया.

कमाल मलिकोव

देश: रूस

खिलाड़ी: रवि दहिया

खेल: 57 किग्रा फ्रीस्टाइल कुश्ती

पदक: रजत

सुशील कुमार के टोक्यो ओलंपिक क्वालिफिकेशन की तैयारी के लिए कमाल मलिकोव (फिटनेस ट्रेनर) का लाया गया था. लेकिन जब यह संभव नहीं हुआ तो मलिकोव को अप्रैल 2021 से टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (TOPS) के तहत रवि दहिया की मदद के लिए नियुक्त किया गया.

