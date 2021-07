Tokyo Olympics: चार दशक बाद हॉकी में पदक लाने की चुनौती, न्यूजीलैंड से होगी पहली भिड़ंत

चार दशक बाद ओलंपिक में पदक जीतने का सपना पूरा करने की कवायद में जुटी भारतीय हॉकी टीम के सामने शनिवार को ग्रुप-ए में न्यूजीलैंड के रूप में पहली चुनौती होगी. रियो से टोक्यो तक विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंची भारतीय टीम ने परिपक्वता का एक लंबा सफर तय किया है. 10 युवा खिलाड़ियों से सजी यह टीम मानसिक रूप से काफी दृढ़ है.

ओलंपिक की सबसे कामयाब टीम भारत ने 8 बार स्वर्ण पदक जीता, लेकिन आखिरी पदक 1980 में मॉस्को में मिला था. पिछले चार साल में हालांकि भारत ने एशिया कप (2017), एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफी (2018) और एफआईएच सीरिज फाइनल (2019) अपने नाम किए. भुवनेश्वर में 2018 विश्व कप में मनप्रीत सिंह की टीम क्वार्टर फाइनल तक पहुंची.

