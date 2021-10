T20 WC: अंग्रेजों के सामने ढेर हुई चैम्पियन वेस्टइंडीज, 55 रन पर ऑलआउट, गंवाया मैच

WI Vs Eng: टी-20 वर्ल्डकप के सुपर-12 राउंड में शनिवार को खेले गए मुकाबले में वेस्टइंडीज की शर्मनाक हार हुई है. इंग्लैंड के सामने वेस्टइंडीज़ की पूरी टीम सिर्फ 55 रनों पर ऑलआउट हो गई. जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट से मैच जीत दर्ज कर अपने मिशन की शानदार शुरुआत की है.



इंग्लैंड ने 9वें ओवर में ही मैच जीत लिया और वर्ल्ड चैम्पियन वेस्टइंडीज़ को करारी मात दी. इंग्लैंड को भी इस टारगेट का पीछा करने में काफी मुश्किल हुई और उसने 56 रन बनाने के लिए ही चार विकेट खो दिए थे. इंग्लैंड की ओर से जॉस बटलर ने सबसे ज्यादा 24 रन बनाए, अंत में कप्तान इयॉन मोर्गन के साथ मिलकर जीत हासिल कर ली.



An excellent bowling performance helps England get off to a flyer in their #T20WorldCup 2021 campaign 🙌#ENGvWI | https://t.co/bO59jyDrzE pic.twitter.com/5VaR7YL1uZ