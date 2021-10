T20 WC: वर्ल्डकप में विराट कोहली नहीं करेंगे ओपनिंग, बताया कौन होगा रोहित का जोड़ीदार

T20 WC: टी-20 वर्ल्डकप में भारत सोमवार को अपना पहला वॉर्म-अप मैच खेल रहा है. इंग्लैंड के खिलाफ टॉस के दौरान कप्तान विराट कोहली ने बड़ा बयान दिया है. विराट ने साफ किया है कि वह इस टी-20 वर्ल्डकप में ओपनिंग नहीं करेंगे.



टॉस के वक्त विराट कोहली ने कहा कि आईपीएल से पहले हालात दूसरे थे, लेकिन आईपीएल में जिस तरह केएल राहुल ने बेहतरीन बल्लेबाजी की है ऐसे में उन्हें भूलना गलती होगी. रोहित शर्मा पहले से ही हमारे लिए ओपनिंग कर रहे हैं, वह वर्ल्डक्लास प्लेयर हैं. इस वजह से मैं इस वर्ल्डकप में नंबर तीन पर ही बल्लेबाजी करूंगा.

Hello & welcome from Dubai for #TeamIndia's first warm-up game against England 👋



🚨 Toss Update 🚨



India have won the toss and elected to bowl.#INDvENG #T20WorldCup pic.twitter.com/pxeCNoGj2C