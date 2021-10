T20 WC: AUS के खिलाफ विराट कोहली को करनी पड़ी बॉलिंग, हार्दिक की फिटनेस ने बढ़ाई टेंशन!

Virat Kohli Bowling: टी-20 वर्ल्डकप में टीम इंडिया का पहला मुकाबला पाकिस्तान के साथ है, उससे पहले टीम ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वॉर्म-अप मुकाबले खेले हैं. सुपर-12 राउंड शुरू होने से पहले टीम इंडिया की एक टेंशन खत्म नहीं हो रही है, वो है हार्दिक पंड्या का बॉलिंग ना करना. बुधवार को हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वॉर्म-अप मुकाबले में हाल ये हुआ कि विराट कोहली को बॉलिंग करने के लिए आना पड़ा.

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वॉर्म-अप मुकाबले में टीम इंडिया की कप्तानी रोहित शर्मा कर रहे थे. रोहित शर्मा ने टॉस के वक्त कहा कि अभी हार्दिक पंड्या ने बॉलिंग करना शुरू नहीं किया है.

वह लगातार तेज़ी से रिकवर हो रहे हैं, हमें उम्मीद है कि वो जल्द बॉलिंग कर पाएंगे. लेकिन अभी तक उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, उम्मीद है कि टूर्नामेंट जब शुरू होगा तो वो ऐसा कर लेंगे.

कैप्टन रोहित शर्मा ने कहा कि हमारे पास बेहतरीन बॉलिंग अटैक है, लेकिन छठे बॉलर का ऑप्शन होना भी जरूरी है. ऐसे में हमारे बैटिंग ऑर्डर में जो बॉलिंग के ऑप्शन हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम उन्हें आजमाना चाहेंगे.

Virat Kohli bowling to Steve Smith is once in a lifetime moment btw for cricket fans. pic.twitter.com/Zoxq0YicZ8