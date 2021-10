T20 WC, Ind Vs Aus: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वॉर्म-अप मैच में रोहित बने कप्तान, कोहली समेत इन 3 को आराम

Ind vs Aus: टी-20 वर्ल्डकप में अपने दूसरे वॉर्म-अप मुकाबले में टीम इंडिया का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से है. इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है. टीम इंडिया के लिए रोहित शर्मा इस मैच में कप्तान की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि विराट कोहली को आराम दिया गया है.



टीम इंडिया की ओर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वॉर्म-अप मैच में तीन खिलाड़ियों को आराम दिया गया है. विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को आराम दिया गया है. इन तीनों प्लेयर ने इंग्लैंड के खिलाफ वॉर्म-अप मुकाबला खेला था.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वॉर्म-अप में भारतीय टीम

केएल राहुल, ईशान किशन, रोहित शर्मा (कप्तान), ऋषभ पंत, सूर्यकुमार यादव, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, राहुल चाहर,



आराम कर रहे प्लेयर: विराट कोहली, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह

