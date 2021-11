T20 WC: ‘सिर्फ विराट नहीं पूरी टीम और कोच हार के जिम्मेदार’, पूर्व भारतीय कप्तान की दो टूक

T20 WC: टी-20 वर्ल्डकप में भारतीय टीम की खराब शुरुआत हुई है. न्यूजीलैंड के हाथों हार किसी से पच नहीं रही है, ऐसे में हर किसी के निशाने पर कप्तान विराट कोहली ही हैं. अब भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने सिर्फ विराट कोहली का बचाव किया है.



मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मैच के बाद अपने एक ट्वीट में कहा कि सिर्फ विराट कोहली ही आलोचना का शिकार हो रहे हैं, लेकिन पूरी टीम और सभी कोच फेल हुए हैं और ये सिर्फ एक व्यक्ति की हार नहीं है’.

Virat Kohli is facing criticism but it’s the entire team and the coaches that have failed and not just one man.

