T20 WC, ENG Vs SL: जोस बटलर का धमाल, आखिरी बॉल पर छक्का लगाकर पूरा किया शतक

T20 WC, ENG Vs SL: टी-20 वर्ल्डकप-2021 का पहला शतक इंग्लैंड के जोस बटलर के नाम रहा. सोमवार को श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मुकाबले में जोस बटलर ने शानदार पारी खेली और नाबाद 101 रन बनाए. ये इस टी-20 वर्ल्डकप का पहला शतक है, जो सुपर-12 राउंड के इस अहम मुकाबले में आया है.



जोस बटलर ने अपना शतक आखिरी बॉल पर छक्का लगाकर पूरा किया. इंग्लैंड की ओर से टी-20 इंटरनेशनल में शतक जड़ने वाले जोस बटलर चौथे खिलाड़ी बन गए हैं. श्रीलंका के खिलाफ अपनी पारी में जोस बटलर ने कुल 67 बॉल खेलीं और 101 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 6 छक्के, 6 चौके जड़े.



श्रीलंका के खिलाफ इंग्लैंड की शुरुआती पारी कुछ लड़खड़ा गई थी, ऐसे में जोस बटलर ने एक मोर्चा संभाले रखा और आखिरी ओवर्स में रनों की गति को बढ़ाया. जॉस बटलर ने अपनी शुरुआती 30 बॉल पर सिर्फ 24 रन बनाए थे, लेकिन आखिरी 37 बॉल पर 77 रन बना डाले.



जोस बटलर की ये पारी इसलिए भी खास है क्योंकि अब उनके नाम टेस्ट, वनडे और टी-20 यानी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में शतक बनाने का रिकॉर्ड हो गया है. इसी पारी में जोस बटलर टी-20 वर्ल्डकप 2021 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए.



Test century ✅

ODI century ✅

IT20 century ✅@JosButtler is our first men's player to complete the set! 👏 #T20WorldCup | #EnglandCricket pic.twitter.com/ZQpAxuGKTk