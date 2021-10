T20 WC, Ind Vs Pak: Pak के खिलाफ क्या होगी प्लेइंग-11, क्या खेलेंगे हार्दिक? कोहली ने दिया जवाब

Ind Vs Pak: पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले महामुकाबले से पहले भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. शनिवार को विराट कोहली ने कहा कि हमारा फोकस पूरी तरह से मैच पर है और हम अपना बेस्ट खेल दिखाएंगे.

बता दें कि भारत और पाकिस्तान का मैच 24 अक्टूबर को शाम 7.30 बजे खेला जाएगा. भारत की प्लेइंग-11 को लेकर विराट कोहली ने कहा कि हम अपनी प्लेइंग-11 मैच के दौरान ही बताएंगे, हमारे पास काफी बढ़िया प्लेयर्स हैं.

हार्दिक पंड्या पूरी तरह फिट हैं: विराट कोहली



कैप्टन विराट कोहली ने हार्दिक पंड्या की बॉलिंग को लेकर कहा कि हमें उसकी चिंता नहीं है, बतौर फिनिशर वो हमारे लिए काफी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. ऐसे में अगर ओवर्स की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए हमारे पास प्लान हैं ऐसे में हम उसको लेकर ज्यादा नहीं सोच रहे हैं. हार्दिक पंड्या पूरी तरह फिट हैं.

आपको बता दें कि हार्दिक पंड्या लंबे वक्त से बॉलिंग नहीं कर रहे हैं. चोट के बाद जब उन्होंने वापसी की तब आईपीएल में भी वह बॉल नहीं डाल पाए. ऐसे में टीम इंडिया के लिए ये चिंता का विषय बना था कि क्या हार्दिक को प्लेइंग-11 में जगह मिल पाएगी. हार्दिक के बॉलिंग ना करने की वजह से ही शार्दुल ठाकुर की भारतीय टीम के स्क्वॉड में एंट्री हुई थी.



‘भारत की बॉलिंग शानदार’

भारतीय टीम की बॉलिंग को लेकर विराट कोहली बोले कि हमारी बॉलिंग शानदार है, ऐसे में हम उसको लेकर काफी पॉजिटिव है. भारतीय बॉलिंग ने पिछले कुछ वक्त में शानदार प्रदर्शन किया है, यही वजह है कि हम कई मैच में शानदार जीत हासिल की है.

