T20 WC, Ind Vs Pak: भारत के खिलाफ मुकाबले के लिए पाकिस्तान ने किया टीम का ऐलान, इस दिग्गज की वापसी

Ind Vs Pak: टी-20 वर्ल्डकप में भारत के साथ होने वाले महामुकाबले के लिए पाकिस्तान ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. 24 अक्टूबर यानी रविवार को शाम 7.30 बजे दोनों टीमें आमने-सामने होंगी. पाकिस्तान ने 24 घंटे पहले ही अपने 12 खिलाड़ियों का ऐलान किया है, जिसमें से प्लेइंग-11 चुनी जाएगी.

पाकिस्तान की टीम में शोएब मलिक की वापसी हुई है, जो घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर लौट रहे हैं. साथ ही मोहम्मद हफीज़ जैसे सीनियर प्लेयर भी पाकिस्तान की टीम में हैं.

भारत के खिलाफ खेले जाने वाले मैच के लिए पाकिस्तान की टीम

बाबर आजम (कप्तान), मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, मोहम्मद हफीज़, शोएब मलिक, आसिफ अली, इमाद वसीम, शादाब खान, शाहीन आफरीदी, हसन अली, हरीस रऊफ, हैदर अली

Pakistan's 12 for their T20 World Cup opener against India.