T20 WC का पहला मैच, मैदान में बजा राष्ट्रगान तो भावुक हो गए PNG टीम के सदस्य

T20 WC: UAE में टी-20 वर्ल्डकप की शुरुआत हो गई है. पहला मुकाबला ओमान और पापुआ न्यू गिनी के बीच खेला जा रहा है. दोनों ही टीमें वर्ल्ड क्रिकेट के लेवल पर नई हैं, ओमान को तो वर्ल्डकप का होस्ट होने के कारण मौका मिल रहा है.



टी-20 वर्ल्डकप के इस पहले मुकाबले में जब टॉस के बाद राष्ट्रगान का मौका आया, तब हर किसी के लिए भावुक होने वाला पल था. पापुआ न्यू गिनी के लिए भी ये पल भावनाओं से भरा हुआ रहा, जब मैदान पर उनके देश का राष्ट्रगान शुरू हुआ तब टीम के सदस्य भावुक हो गए.



PNG support staff in tears, must be a surreal feels. What a moment! — Prashanth S (@ps_it_is) October 17, 2021

PNG support staff in tears during their national anthem. It's the tears of reaching to this stage after such hardwork, cricket is a beautiful sport. pic.twitter.com/TfJfV46n7t — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 17, 2021

PNG support staff was in tears when National Anthem was going on, this is what makes sport makes so special. — Johns. (@CricCrazyJohns) October 17, 2021

पापुआ न्यू गिनी टीम के सदस्य और सपोर्ट स्टाफ इस दौरान रोते हुए नज़र आए और हर किसी की आंखों में आंसू आ गए.



सोशल मीडिया पर भी ये तस्वीर तेज़ी से वायरल हो रही है. क्रिकेट ट्विटर इस तस्वीर की तारीफ कर रहा है, लोगों को अच्छा लग रहा है कि छोटे देश की टीम इतना बड़े स्टेज पर खेल रही है.



आपको बता दें कि पापुआ न्यू गिनी की टीम ने 2015 से ही टी-20 क्रिकेट खेलना शुरू किया है. अभी तक ये टीम छोटी क्रिकेट टीम और असोसिएट क्रिकेट नेशन के साथ ही क्रिकेट खेलती आई है, लेकिन इस बार टीम ने वर्ल्डकप के लिए क्वालिफाई किया है.