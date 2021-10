T20 WC: भारत पर मिली जीत के बाद बोले बाबर- जीत के खुमार में ज्यादा डूबने की जरूरत नहीं

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मिस्बाह उल हक और मौजूदा कप्तान बाबर आजम ने टी20 विश्व कप के पहले मैच में भारत पर मिली ऐतिहासिक जीत के बाद खिलाड़ियों को ताकीद की है कि वे जीत के खुमार में जरूरत से ज्यादा नहीं डूब जाएं.

टी20 विश्व कप से एक महीने पहले ही राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच के पद से इस्तीफा देने को मजबूर हुए मिस्बाह ने कहा कि खिलाड़ियों को विश्व कप जीतने पर फोकस करना चाहिए.

टूर्नामेंट से पहले गेंदबाजी कोच के पद से इस्तीफा देने वाले वकार यूनुस के साथ एक चैनल पर मिस्बाह ने कहा, ‘उम्मीद है कि हम जश्न के खुमार में डूब नहीं जाएंगे और यह नहीं भूलेंगे कि हमें और भी मैच खेलने हैं और विश्व कप जीतना है.’

