T20 WC: जब ओमान‌‌ के लिए एक साथ खेले 'Ind-Pak' के खिलाड़ी

Oman: टी-20 वर्ल्डकप के राउंड-1 मुकाबले में कई एसोसिएट देशों की टीमें भिड़ रही हैं. इस बार की को-होस्ट ओमान का खेल भी फैंस को पसंद आ रहा है. ओमान को बीते दिन बांग्लादेश से हार का सामना करना पड़ा है. लेकिन उस मैच में एक खास बात हुई, जब ओमान की बल्लेबाजी जारी थी तब कुछ ऐसा हुआ कि क्रीज़ पर एक तरफ भारत का खिलाड़ी था और दूसरी ओर पाकिस्तान का खिलाड़ी था.



जी, हुआ कुछ यूं कि जब ओमान की बल्लेबाजी हो रही थी तब ओमान के शानदार बल्लेबाज जतिंदर सिंह खेल रहे थे. जतिंदर ने 40 रनों की पारी खेली, उनके साथ ओमान के कप्तान जीशान मकसूद भी क्रीज़ के दूसरे ओर मोर्चा संभाले हुए थे. जीशान सिर्फ 12 रन ही बना पाए, दोनों ही अपनी टीम के काफी अहम बल्लेबाज हैं.

