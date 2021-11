T20 WC: न्यूजीलैंड ने नामीबिया को 52 रनों से हराया, कीवी टीम अब टॉप-2 में

न्यूजीलैंड ने टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-12 चरण के ग्रुप-2 मैच में नामीबिया को 52 रनों से हराकर तीसरी जीत दर्ज की. ग्लेन फिलिप्स और जिमी नीशाम के बीच 5वें विकेट के लिए नाबाद 76 रनों की साझेदारी के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से कीवियों ने यह जीत हासिल की.

फिलिप्स (21 गेंदों में नाबाद 39) और नीशाम (23 गेंदों में नाबाद 35) ने नामीबियाई आक्रमण के खिलाफ तेजी से रन बटोरे, जिससे न्यूजीलैंड 4 विकेट पर 163 रनों का स्कोर खड़ा करने में सफल रही. नामीबिया की टीम धीमी शुरुआत के बाद लगातार अंतराल पर विकेट गंवाने से 20 ओवरों में 7 विकेट पर 111 रन ही बना सकी.

न्यूजीलैंड इस तीसरी जीत की बदौलत ग्रुप दो की तालिका में छह अंक लेकर दूसरे स्थान पर पहुंच गई है और इस जीत से उसका नेट रन रेट 1.277 है, जबकि तीसरे स्थान पर काबिज अफगानिस्तान का नेट रन रेट 1.481 है.

अगर न्यूजीलैंड की टीम अफगानिस्तान के खिलाफ अपने अंतिम ग्रुप मैच में जीत दर्ज कर लेती है तो वह नेट रन रेट की गणना में जाए बिना ही सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी. अफगानिस्तान के खिलाफ अगला मैच न्यूजीलैंड के लिए क्वार्टर फाइनल की तरह होगा.

