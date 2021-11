T20 WC: टीम इंडिया की विदाई पर पाकिस्तानी वेबसाइट ने कसा तंज, पूर्व क्रिकेटर ने कर दी बोलती बंद

T20 WC: टी-20 वर्ल्डकप से भारतीय टीम की विदाई हो गई है. रविवार को खेले गए मुकाबले में जब न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को हराया, तब ये तय हो गया था. पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंची है, लेकिन इसी बात पर पाकिस्तान की एक वेबसाइट ने भारतीय टीम पर तंज कसा. भारत के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने ट्वीट पर ही मज़ेदार जवाब दिया.



दरअसल, रविवार को पाकिस्तान की एक वेबसाइट Cricket Pakistan ने ट्वीट किया और पूछा कि भारतीय फैंस आप कैसा महसूस कर रहे हैं. जब न्यूजीलैंड की जीत हुई थी, उस वक्त वेबसाइट की ओर से ये मैसेज आया था.



अब बाद में भारत के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने अपने अनोखे अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि 12-1 के बीच में लंच किया है, अभी भी फुल हैं. वसीम जाफर का ये जवाब इतना शानदार था कि हर कोई इसकी तारीफ करने लगा.



Had a heavy lunch between 12-1, still feeling full 😉 #NZvsAfg #T20WorldCup https://t.co/wJ58RUSnh0