T20 WC: आयरलैंड के कर्टिस कैम्फर ने कर दिया कमाल, 4 बॉल में झटके चार विकेट

Curtis Campher Hat trick: टी-20 वर्ल्डकप की शुरुआत धमाकेदार हुई है. टूर्नामेंट के दूसरे ही दिन हैट्रिक देखने को मिल गई है, इतना ही नहीं बॉलर ने चार बॉल में चार विकेट झटके हैं. ये कारनामा हुआ है आयरलैंड और नीदरलैंड्स के बीच खेले गए मैच में. आयरलैंड के बॉलर कर्टिस कैम्फर ने चार बॉल में चार विकेट ले डाले और इस वर्ल्डकप की पहली हैट्रिक अपने नाम की.

A feat from Curtis Campher that we will never forget 🤩#T20WorldCup #IREvNED https://t.co/b4sMsUsADo