T20 WC: 'यह उनके लिए अच्छा है...तो मेरे लिए भी', वॉर्नर ने रोनाल्डो बनने का किया प्रयास- VIDEO 

ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वॉर्नर आखिरकार फॉर्म में वापसी करने में सफल रहे. वॉर्नर ने गुरुवार को श्रीलंका के खिलाफ 42 गेंदों पर 65 रनों की तूफानी पारी खेली. उनकी इस पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया.

मैच के बाद हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में वॉर्नर ने पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की नकल उतारने का प्रयास किया. वॉर्नर ने सामने रखी दो सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल को उठाते हुए कहा, क्या मैं इसे हटा सकता हूं लेकिन, तुरंत बाद एक ऑफिशियल ने उन्हें स्पॉन्सरशिप के चलते बोतल को वापस सामने रखने के लिए कहा. वॉर्नर ने ऑफिशियल्स की बात मानते हुए कहा, 'यदि यह रोनाल्डो के लिए काफी अच्छा है तो मेरे लिए भी है.'

कुछ समय पहले यूरो कप 2020 के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोनाल्डो ने भी इसी कंपनी (कोका कोला) के सॉफ्ट ड्रिंक की दो बोतल को हटा दिया था. उसके बाद उन्होंने पानी की बोतल को हाथ में लेकर कहा था, ड्रिंक वॉटर. रोनाल्डो के इस बयान से सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी को काफी बड़ा नुकसान हो गया था. इस पूरे वाकए का असर था कि कोका कोला के शेयर करीब 1.6 प्रतिशत तक गिर गए थे और कंपनी को 5.2 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था.

After Cristiano Ronaldo’s Coca-Cola snub at #Euro2020, some players and coaches go the other way https://t.co/9LGST6si15 pic.twitter.com/Pg4nYjZmpX