T20 WC: अफगानिस्तान ने पूर्व कप्तान असगर अफगान को जीत से दी विदाई

अफगानिस्तान ने टी20 विश्व कप के सुपर-12 चरण के ग्रुप-2 मैच में नामीबिया को 62 रनों से हराकर अपने पूर्व कप्तान असगर अफगान को जीत से विदाई दी. पिछले मैच में पाकिस्तान से करीबी मैच में हारने वाली अफगानिस्तान ने पहले मैच में स्कॉटलैंड को हराया था और यह उसकी दूसरी जीत रही.

अफगानिस्तान चार अंक लेकर दूसरे स्थान पर है और उसका नेट रन रेट 3.097 है. टूर्नामेंट में पदार्पण कर रही नामीबिया ने भी पिछले मैच में स्कॉटलैंड पर जीत हासिल की थी.

अफगानिस्तान ने अच्छी शुरुआत के बाद मोहम्मद शहजाद के 45 रनों की मदद से टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 160 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया.

शहजाद के अलावा टीम के लिए हजरतुल्लाह जजई ने 33, कप्तान मोहम्मद नबी ने नाबाद 32 और अफगान ने 31 रनों की उपयोगी पारियां खेलीं.

अफगानिस्तान ने अपने शानदार गेंदबाजी आक्रमण से नामीबिया को निर्धारित 20 ओवरों में नौ विकेट पर 98 रन ही बनाने दिए. नामीबिया के लिए कोई बड़ी साझेदारी नहीं बन सकी और उसके लिए सबसे ज्यादा 26 रन डेविड विसे ने बनाए.

अफगानिस्तान के लिए हामिद हसन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार ओवरों में 9 रन देकर 3 विकेट झटके, जबकि नवीन उल हक ने 26 रन देकर 3 विकेट चटकाए. स्टार लेग स्पिनर राशिद खान ने 14 रन देकर एक विकेट प्राप्त किया. गुलबदिन नईब ने चार में से एक ओवर मेडन डाला और 19 रन देकर 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा.

अफगानिस्तान की ऐसी रही पारी

अफगानिस्तान ने जजई (33 रन) और शहजाद के पावरप्ले में बिना विकेट गंवाए 50 रन बनाने से अच्छी शुरुआत की. इस साझेदारी में जजई काफी आक्रामक थे. पर पावरप्ले के अगले ही ओवर में वह जेजे स्मिट का शिकार हो गए. उन्होंने 27 गेंदों का सामना करते हुए अपनी पारी में चार चौके और दो छक्के जमाए.

रहमनुल्लाह गुरबाज (4) क्रीज पर उतरे और 8 गेंद खेलने के बाद 68 रनों के स्कोर पर जान निकोल लोफ्टी ईटन की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए.

शहजाद एक एक रन के साथ बीच में शॉट लगाते हुए अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन रूबेन ट्रंपलमैन (34 रन देकर दो विकेट) की गेंद को विकेटकीपर के पीछे भेजने के प्रयास में विकेट गंवा बैठे और अर्धशतक से पांच रन से चूक गए. उन्होंने 33 गेंदों में तीन चौके और दो छक्के से 45 रन बनाए. अफगानिस्तान ने इस तरह तीसरा विकेट 89 रनों के स्कोर पर गंवाया.

अफगान के 15वें ओवर में लगाए गए छक्के से अफगानिस्तान से 100 रन पूरे किए. लोफ्टी ईटन (21 रन देकर दो विकेट) की एलबीडब्ल्यू की अपील का रिव्यू लेने के बाद नजीबुल्लाह जदरान (7) पवेलियन लौट गए जो 11 गेंद ही खेल सके थे.

