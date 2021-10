T20 WC, Ind Vs Pak: ‘रिजवान ने ग्राउंड में जो नमाज पढ़ी, वह स्पेशल पल था’, पूर्व PAK क्रिकेटर का बयान

T20 WC, Ind Vs Pak: टी-20 वर्ल्डकप में पाकिस्तान ने पहले ही मुकाबले में भारत को मात दी. ऐसा पहली बार हुआ कि वर्ल्डकप में भारत की पाकिस्तान के हाथों हार हुई हो. लेकिन इस मैच के अंत में कुछ ऐसा हुआ कि जिसपर बवाल छिड़ गया है.

पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज़ मोहम्मद रिज़वान ने मैच के दौरान ग्राउंड पर ही दुआ की थी, जिसको लेकर अब विवाद हो रहा है. पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी वकार युनूस ने इसे एक स्पेशल मोमेंट बताया है.

पाकिस्तान के एक चैनल पर चर्चा के दौरान वकार युनूस ने कहा, ‘रिज़वान ने जो ग्राउंड में खड़े होकर नमाज़ पढ़ी, हिन्दुओं के बीच में खड़े होकर. वो मेरे लिए काफी स्पेशल पल था.’ वकार युनूस का ये वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है.

दरअसल, 24 अक्टूबर को दुबई में भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान ड्रिंक्स ब्रेक में मोहम्मद रिज़वान ने नमाज़ पढ़ी थी, इसके बाद मैच जब जीता तब भी उन्होंने दुआ की थी. इसी को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग रिएक्शन आ रहे हैं और अब वकार युनूस ने इतना बड़ा बयान दे दिया है.

