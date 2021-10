Ind vs Pak: बाबर-रिजवान...कोहली-पंत, दोनों ही टीमों में चला कप्तान-कीपर की जोड़ी का मैजिक

T20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) में रविवार को जो हुआ, वो भारत पाकिस्तान क्रिकेट (India Pakistan match) के इतिहास में कभी नहीं हुआ. पाकिस्तान ने भारत को हराकर इतिहास रच दिया.

पाकिस्तान की इस जीत में उनके कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) और मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) ने नाबाद पारियां खेलते हुए अपनी टीम को एकतरफा जीत दिलाई.

कप्तान और कीपर की जोड़ी का कमाल

इस पूरे मैच में खास बात ये रही कि पाकिस्तान और भारत दोनों टीमों की तरफ से कप्तान और कीपर ही बल्लेबाजी में कमाल कर पाए. हालांकि, पाकिस्तान की टीम में तो किसी दूसरे बल्लेबाज को खेलने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन भारत की तरफ से सिर्फ कप्तान विराट कोहली और विकेटकीपर ऋषभ पंत ही चल पाए.

