T20 WC, Ind Vs Pak: क्या नो बॉल पर आउट दिए गए केएल राहुल? अंपायरिंग को लेकर ट्विटर पर बवाल

T20 WC, Ind Vs Pak: टी-20 वर्ल्डकप में भारत की पाकिस्तान के खिलाफ करारी हार हुई है. वर्ल्डकप के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान ने भारत को हराया है. लेकिन इस मैच में केएल राहुल के विकेट को लेकर काफी विवाद हो रहा है. ट्विटर पर लोगों का दावा है कि केएल राहुल जिस बॉल पर आउट हुए, वो नो बॉल थी.

सोशल मीडिया पर कई लोगों द्वारा शाहीन आफरीदी की उस बॉल का स्क्रीनशॉट साझा किया गया है, जिसपर केएल राहुल आउट हुए हैं. उसमें शाहीन का पैर क्रीज़ से हल्का-सा बाहर दिखाई पड़ रहा है, ऐसे में हर कोई सवाल कर रहा है कि अगर ये नो बॉल है तो फिर दी क्यों नहीं गई.

No No No, Not again…



Second wicket down again KL RAHUL 💔#TeamIndia #INDvPAK pic.twitter.com/YrBn56vn1w — Vicky lalwani (@Digimarketer_vk) October 24, 2021

Why nobody is taking about this

This was a no ball 😡#KLRahul pic.twitter.com/X61Uf9TFKJ October 24, 2021

फैंस द्वारा इस तरह की अंपायरिंग पर सवाल खड़े किए गए हैं, साथ ही इस विकेट को भारत की हार का एक बड़ा कारण बताया गया है. आपको बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ओपनिंग पूरी तरह से फेल रही, इसी वजह से भारत बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रहा.

Disappointing match from Indian team. But one no Ball was not given by umpire KL Rahul was not out. — Hari babu Kamath (@haribabukamath) October 25, 2021

Look at this this the wicket of @klrahul11 no ball clearly...senseless umpiring pic.twitter.com/xXJ8Wpr2xU — rathore singh pushpnit (@imrathoreshpnit) October 24, 2021

पाकिस्तान के खिलाफ भारत के रोहित शर्मा तो पहली ही बॉल पर आउट हो गए थे, वहीं केएल राहुल सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हुए. दोनों को शाहीन आफरीदी ने ही आउट किया. शाहीन आफरीदी का स्पेल भारत के लिए काफी भारी साबित हुए, उन्होंने अपने चार ओवर में तीन विकेट लिए. तीनों ही विकेट बड़े रहे, जिनमें रोहित-राहुल और विराट कोहली शामिल रहे.

पाकिस्तान के खिलाफ भारत पहले बल्लेबाजी करके सिर्फ 151 रन ही बना पाया, जवाब में पाकिस्तान ने बिना किसी नुकसान के इस स्कोर को पार कर लिया. पाकिस्तान की विकेटों के हिसाब से ये सबसे बड़ी जीत है, तो वहीं भारत की सबसे बड़ी हार भी है.

पाकिस्तान के खिलाफ भारत के विकेट

1. रोहित शर्मा – 0.4 ओवर

2. केएल राहुल – 2.1 ओवर

3. सूर्यकुमार यादव – 5.4 ओवर

4. ऋषभ पंत – 12.2 ओवर

5. रवींद्र जडेजा – 17.5 ओवर

6. विराट कोहली – 18.4 ओवर

7. हार्दिक पंड्या – 19.3 ओवर