T20 WC, James Neesham: काम पूरा हुआ? न्यूजीलैंड के जश्न के बीच भी ‘मायूस’ बैठे दिखे जीत के हीरो नीशाम!

T20 WC, James Neesham: टी-20 वर्ल्डकप के पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला हुआ. न्यूजीलैंड ने आखिरी ओवर्स में बाजी को पलट दिया और मैच जीत लिया. एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड आराम से मैच जीत जाएगा, लेकिन 17वें ओवर में जेम्स नीशाम ने कमाल कर दिया और एक ही ओवर में 23 रन लूट लिए.



लेकिन इससे भी खास जेम्स नीशाम की एक तस्वीर है जहां जीत के वक्त न्यूजीलैंड के ड्रेसिंग रुम में जश्न मन रहा है, लेकिन नीशाम खुद मायूस बैठे हैं. देखते ही देखते ये तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई.



जब फोटो वायरल हुई और जेम्स नीशाम से सवाल किया गया कि जश्न क्यों नहीं मनाया. तब उन्होंने खुद जवाब दिया कि क्या काम पूरा हुआ? मुझे तो ऐसा नहीं लगता.

Best game of the World Cup. Wow Daryll Mitchell. Jimmy Neesham the gamechanger. New Zealand simply sensational. Congratulations on reaching the finals NZ #ENGvsNZ

आपको बता दें कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच खेले गए सेमीफाइनल में सबकुछ इंग्लैंड के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा था. तभी 17वें ओवर में जेम्स नीशाम ने धमाल मचा दिया और क्रिस जॉर्डन के ओवर में 23 रन बना डाले. इसी के बाद मैच पूरी तरह न्यूजीलैंड के पक्ष में चला गया.

Lord's has been overcome. Daryl Mitchell! And Jimmy Neesham. This was worth being here for. What a team this @BLACKCAPS is.