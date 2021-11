T20 WC, Ind vs Sco: ‘अब आई दिवाली,’ पहली बार कोहली ने जीता टॉस तो बम-बम हुआ ट्विटर

T20 WC, Ind vs Sco: टी-20 वर्ल्डकप में शुक्रवार को भारत और स्कॉटलैंड का मैच हुआ. इस मुकाबले में वो हुआ तो अभी तक इस वर्ल्डकप में इंडिया के किसी भी मैच में नहीं हुआ. कप्तान विराट कोहली ने स्कॉटलैंड के खिलाफ टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला लिया.



जन्मदिन के मौके पर किस्मत ने विराट कोहली का साथ दिया और वो टॉस जीत गए. ऐसा इस टी-20 वर्ल्डकप में पहली बार हुआ है. ऐसे में जब कुछ अनोखी बात हुई है, तब ट्विटर पर मीम्स की बाढ़ आ गई और लोगों ने विराट कोहली के टॉस जीतने पर भी मीम्स बना दिए.

कुछ यूज़र्स ने ट्विटर पर लिखा कि असली दिवाली तो आज ही आई है, जबकि कुछ ने लिखा कि बर्थडे पर विराट को सबसे बड़ा गिफ्ट मिला है. ऐसे ही कुछ मीम्स को आप भी देखिए....



