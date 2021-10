T20 WC, Ind Vs Pak: भारत की हार के साथ ‘मौका-मौका’ खत्म, जवाब में PAK से आया ये ऐड

T20 WC, Ind Vs Pak: टी-20 वर्ल्डकप में पाकिस्तान ने भारत को हराकर इतिहास रच दिया है. बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी के दम पर पाकिस्तान ने 10 विकेट से जीत दर्ज की और इसी के साथ 29 साल का सिलसिला खत्म हो गया. भारत इससे पहले कभी भी पाकिस्तान से वर्ल्डकप में नहीं हारा था, लेकिन अब इतिहास बदल गया है.



भारत के इसी रिकॉर्ड पर जो खास ‘मौका-मौका’ ऐड बना था, अब उसका भी अंत हो गया है. सोशल मीडिया पर लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अब तो कभी मौका-मौका नहीं आएगा, क्योंकि रिकॉर्ड ही बदल गया है.

बता दें कि 2015 वर्ल्डकप के बाद से ही ‘मौका-मौका’ ऐड लगातार सुर्खियों में बना रहा और भारत-पाकिस्तान का जब भी टी-20 वर्ल्डकप या 50 ओवर वर्ल्डकप में मैच हुआ, तब-तब एक नया मौका-मौका ऐड आया.

Mauka Mauka actor's career when Pakistan wins the game against India pic.twitter.com/T5rF264Uum