T20 WC, Ind Vs Pak: ‘आज शाम को मौत के साथ अपॉइंटमेंट है’, पूर्व क्रिकेटर ने लिए PAK टीम के मज़े

T20 WC, Ind Vs Pak: टी-20 वर्ल्डकप में भारत और पाकिस्तान की टीमें आज आमने-सामने होंगी. दुबई के स्टेडियम में रविवार शाम 7.30 बजे ये मुकाबला खेला जाना है. मैच से पहले सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है, हर कोई इस मैच के लिए अपनी-अपनी तरह से चीज़ें लिख रहा है.



भारत के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर भी ट्विटर पर अपने मीम्स के लिए जाने जाते हैं. वसीम जाफर ने रविवार को इस महामुकाबले से पहले एक मीम साझा किया, जिसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान के फैंस का हाल बताया.

वसीम जाफर के ट्वीट में अमिताभ बच्चन की एक फिल्म का डायलॉग भी है, तस्वीर में भारतीय फैंस कह रहे हैं कि आज उन्हें दुबई जाना है, तो पाकिस्तान के फैन बोल रहे हैं कि आज अपन का मौत के साथ अपॉइंटमेंट है.



बता दें कि अग्निपथ फिल्म में अमिताभ बच्चन का ये डायलॉग काफी हिट है. जिसमें अमिताभ बच्चन कहते हैं कि आज शाम को 6 बजे अपना मौत के साथ अपॉइंटमेंट है.



वसीम जाफर के इस ट्वीट के नीचे भी लगातार कमेंट्स आ रहे हैं और लोग अपनी ओर से मीम्स साझा कर रहे हैं. कई इंडियन फैंस शाम होने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को माइकल वॉन के ट्वीट का इंतज़ार है.

