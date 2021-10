T20 WC, Ind Vs Pak: ‘जब से होश संभाला, तुम्हें हारते देखा है’, बाबर के वीडियो पर बोले PAK फैंस

T20 WC, Ind Vs Pak: टी-20 वर्ल्डकप में आज महामुकाबले का दिन है. भारत और पाकिस्तान की टीमें आज शाम को सुपर-12 राउंड मैच में आमने-सामने होंगी. फैंस को इस मैच का बेसब्री से इंतज़ार था और अब ये घड़ी आ गई है. मैच से पहले ही फैंस की उम्मीदें बढ़ गई हैं और सोशल मीडिया पर माहौल बनाया जा रहा है.

पाकिस्तान के सामने भी इस मैच में काफी प्रेशर है, यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से बाबर आजम की जो एक वीडियो डाली गई, उसपर पाकिस्तानी फैंस ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक फैन ने तो यहां तक लिख दिया कि जब से हमने होश संभाला है, तुम हार ही रहे हो. ऐसे में इस मैच में जीत जाना.

दरअसल, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने कप्तान बाबर आजम की ट्रेनिंग का वीडियो डाला. इसमें पीसीबी ने बाबर को किंग लिखा, जिसके बाद लोगों ने उसपर प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ लोगों ने बाबर को सस्ता किंग बताया, वहीं कुछ लोगों ने कहा कि बाबर को किसी और नाम से बुला लो, क्योंकि किंग तो विराट कोहली ही है.

लोगों ने पीसीबी के इस ट्वीट पर लगातार प्रतिक्रियाएं दीं और विराट कोहली को ही असली किंग बताया. बता दें कि मैच से पहले पीसीबी ने एक और वीडियो डाला, जिसमें पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस कर रही है. बाबर आजम अपनी टीम से कह रहे हैं कि हमें वर्ल्डकप जीतना है, इसी पर हमारा फोकस है.

Call him with some other title, Virat Kohli was the King , Virat kohli is the king and and he will always remain as the king