T20 WC, Ind Vs Pak: पाकिस्तान की ऐतिहासिक जीत पर इमरान खान, रमीज राजा ने क्या कहा?

T20 WC, Ind Vs Pak: पाकिस्तान ने भारत को टी-20 वर्ल्डकप के सुपर-12 राउंड मुकाबले में हरा दिया है. किसी भी वर्ल्डकप में भारत पर पाकिस्तान की ये पहली जीत है. ऐसे में पाकिस्तान इसका जश्न मना रहा है. पड़ोसी मुल्क के मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान खान खुद वर्ल्डकप जीत चुके हैं, ऐसे में उन्होंने इस जीत पर अपनी क्रिकेट टीम को बधाई दी.



इमरान खान ने मैच देखते हुए तस्वीर ट्वीट करते हुए कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बधाई, खासकर बाबर आजम को जिन्होंने आगे बढ़कर टीम की अगुवाई की. इमरान खान ने अपने ट्वीट में मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी के शानदार प्रदर्शन की तारीफ की और कहा कि देश को आपपर गर्व है.

Congratulations to the Pakistan Team & esp to Babar Azam who led from the front, as well as to the brilliant performances of Rizwan & Shaheen Afridi. The nation is proud of you all. pic.twitter.com/ygoOVTu37l



पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज़ राजा ने भी अपने खिलाड़ियों को ट्विटर के जरिए बधाई दी. रमीज़ राजा ने लिखा कि ये पहली जीत है, सबसे शानदार है लेकिन अभी सफर शुरू ही हुआ है. सभी पाकिस्तानियों के लिए ये गर्व का पल है, इस पल को देने के लिए सभी खिलाड़ियों का शुक्रिया.

Alhamdolilla…It’s the first one, the most magnificent one but remember journey has just begun.. such a proud moment for all Pakistanis and thank you boys for providing us this moment to cherish.#PakistanZindabad