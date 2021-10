T20 WC, Ind vs NZ: न्यूजीलैंड का चक्रव्यूह नहीं तोड़ पाई टीम इंडिया, मुश्किल हुई सेमीफाइनल की राह!

T20 WC, Ind vs NZ: टी-20 वर्ल्डकप में भारत की लगातार दूसरी हार हुई है. पाकिस्तान के हाथों 10 विकेट की करारी हार के बाद अब टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी मुकाबले को भी 8 विकेट से गंवा दिया है. इसी के साथ भारत का अब सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल होता जा रहा है. यानी आने वाले मैचों में टीम इंडिया को कोई चमत्कार ही प्लेऑफ में पहुंचा सकता है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम की बल्लेबाजी पूरी तरह से फेल रही. बैटिंग ऑर्डर में बदलाव हुआ तो टॉप के पांच बल्लेबाज बड़ा स्कोर ही नहीं बना पाए. ईशान किशन, केएल राहुल की जोड़ी फेल रही. बाद में रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे बड़े बल्लेबाज भी कुछ कमाल नहीं कर पाए. अंत में ऋषभ पंत, हार्दिक पंड्या भी बड़ा स्कोर बनाने में फेल रहे.

सबसे आखिर में रवींद्र जडेजा के कुछ शॉट्स के दम पर टीम इंडिया 110 रनों का स्कोर बना पाई, जिसे न्यूजीलैंड की टीम ने आसानी से पार कर लिया. भारत की बॉलिंग पिछले मैच की तरह यहां भी फेल रही, पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया ने एक भी विकेट नहीं लिया था और इस मैच में सिर्फ एक ही विकेट लिया. न्यूजीलैंड ने 111 के लक्ष्य को सिर्फ 2 विकेट खोकर पा लिया.

