T20 WC, IND Vs NZ: 54 डॉट बॉल खेलना पड़ा भारी! पूर्व क्रिकेटर ने गिनाईं टीम इंडिया की कमियां

T20 WC, IND Vs NZ: टी-20 वर्ल्डकप में भारत की हुई लगातार दो हार के बाद पूर्व क्रिकेटर्स के रिएक्शन आ रहे हैं. टर्बनेटर के नाम से मशहूर पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में टीम इंडिया की शर्मनाक हार का कारण बताया है. हरभजन सिंह का कहना है कि टीम इंडिया ने अपनी पूरी पारी में कुल 54 गेंदें डॉट खेलीं, जो हार का मुख्य कारण बनी.



यानी करीब 9 ओवर भारत ने मेडन ही खेल दिए, ऐसे में टी20 विश्व कप जैसे अहम टूर्नामेंट में 9 ओवरों का खाली जाना बहुत बड़ी बात है. बता दें कि टी-20 वर्ल्डकप के अहम मुकाबले में न्यूज़ीलैंड ने भारत को 8 विकटों से हरा दिया है.

अपने यूट्यूब चैनल पर हरभजन सिंह ने कहा कि यह हैरान करने वाली बात है कि भारतीय टीम ने कुल 54 गेंदें डॉट खेलीं, यदि इन गेंदों पर सिर्फ सिंगल्स भी बनते तो स्कोर कुछ और ही होता.

