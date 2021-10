T20 WC, Ind Vs Pak: महामुकाबले के लिए तैयार पाकिस्तान वाले ‘चाचा’, बोले- धोनी I LOVE YOU…

Ind Vs Pak: भारत और पाकिस्तान के बीच 24 अक्टूबर को टी-20 वर्ल्डकप में महामुकाबला खेला जाना है. हर कोई इस बड़े मैच के लिए तैयार है, दोनों टीमें एक लंबे वक्त के बाद आमने-सामने हैं. फैंस में भी इस मैच को लेकर काफी उत्साह है और इसी बीच एक खास फैन की वापसी हुई है. पाकिस्तान के मशहूर ‘चाचा’ जो अक्सर हर भारत-पाकिस्तान मैच में दिखते हैं, वो भी इस मैच के लिए तैयार हैं.

टीम इंडिया की फैन आर्मी ‘भारत आर्मी’ ने चाचा की एक वीडियो ट्वीट की है, जिसमें वह पाकिस्तान के लिए जीत की दुआ कर रहे हैं. लेकिन साथ ही वह अपने सबसे स्पेशल महेंद्र सिंह धोनी के लिए भी एक मैसेज दे रहे हैं.

वीडियो में खान चाचा ने कहा कि जीतेगा भई जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन एमएस धोनी आई लव यू फ्रॉम माई हार्ट...’ आपको बता दें कि पिछले कुछ साल में जहां भी भारत-पाकिस्तान का मैच हुआ है, ये चाचा हर जगह पहुंचे हैं.

A message from Pakistan’s biggest cricket fan ChaCha for @msdhoni ahead of the big clash tomorrow!#BharatArmy #TeamIndia #MSD #INDvPAK #India #Pakistan #Cricket #T20WorldCup #COTI 🇮🇳 pic.twitter.com/0Utv6pd5IH