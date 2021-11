T20 WC Final, Aus Vs Nz: फाइनल में दिखा कैप्टन Kane Williamson का जादू, एक हाथ से छक्का भी जड़ा, Video

T20 WC Final, Aus Vs Nz: टी-20 वर्ल्डकप के फाइनल में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला हुआ. न्यूजीलैंड ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी की और कप्तान केन विलियमसन का कमाल फिर यहां देखने को मिला. शुरुआत में न्यूजीलैंड की टीम थोड़ी लड़खड़ाती दिख रही थी, लेकिन केन विलियमसन ने कप्तानी पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया बॉलर्स पर बरस पड़े.

कप्तान केन विलियमसन ने फाइनल मुकाबले में शानदार बैटिंग करते हुए 85 रन बनाए. केन विलियमसन ने अपनी 48 बॉल की पारी में 3 छक्के मारे और 10 चौके जड़े. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 177 का रहा. न्यूजीलैंड की पारी के 18वें ओवर में केन विलियमसन का विकेट गिरा.

बता दें कि आईपीएल में कप्तान केन विलियमसन को ‘केन मामा’ के नाम से भी जाना जाता है, भारत में केन विलियमसन के फैन बड़ी संख्या में हैं. अफगानिस्तान के बॉलर राशिद खान ने भी ट्वीट कर केन मामा लिखा और विलियमसन की तारीफ की.

जब मारा एक हाथ से ही छक्का...



अपनी पारी में केन विलियमसन ने एक हाथ से छक्का भी लगाया. विलियमसन का ये शॉट हर कोई देखते रह गया. न्यूजीलैंड की पारी के 13वें ओवर में जब ग्लेन मैक्सवेल बॉलिंग कर रहे थे, तब केन विलियमसन ने बॉटम हैंड से ही छक्का मारा और बॉल को 80 मीटर पार पहुंचाया. हाल के वक्त में भारत के ऋषभ पंत ने कई बार एक हाथ से छक्के मारे हैं, फिर चाहे वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हो या फिर आईपीएल के मुकाबले.

फाइनल में केन विलियमसन का बल्ला किस तरह बोला उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने मिचेल स्टार्क के एक ओवर में 22 रन बना डाले. 16वां ओवर करने आए मिचेल स्टार्क के ओवर में केन विलियमसन ने 4 चौके और एक छक्का जड़ा.

टी-20 वर्ल्डकप के फाइनल में सबसे ज्यादा स्कोर

मार्लन सैमुअल्स 85* बनाम इंग्लैंड 2016

केन विलियमसन 85 बनाम ऑस्ट्रेलिया 2021

मार्लन सैमुअल्स 78 बनाम श्रीलंका 2012

विराट कोहली 77 बनाम श्रीलंका 2014

गौतम गंभीर 75 बनाम पाकिस्तान 2007

