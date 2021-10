T20 WC: PAK पत्रकार ने पॉलिटिक्स पर पूछा सवाल तो भड़क गए नबी, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ चल दिए Video

T20 WC: टी-20 वर्ल्डकप में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुकाबला शुक्रवार को खेला गया. रोमांचक मुकाबले में जीत भले ही पाकिस्तान की हुई हो, लेकिन अफगानिस्तान के खेल की हर कोई तारीफ कर रहा है. ये मैच कई तरह से सुर्खियों में रहा, मैच के बाद जब अफगानिस्तान टीम के कप्तान मोहम्मद नबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब कुछ ऐसा हुआ कि वो भड़क गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चल दिए.

दरअसल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के एक पत्रकार ने मोहम्मद नबी से अफगानिस्तान के मौजूदा हालात, पाकिस्तान-अफगानिस्तान के रिश्तों पर सवाल किया और वर्ल्डकप के बाद जब अफगानिस्तान की टीम घर पहुंचेगी तो क्या होगा. लेकिन ऐसे सवाल मोहम्मद नबी को पसंद नहीं आए.

Handling some silly questions with grace, #Afghanistan cricket team captain @MohammadNabi007 shuts up a Pakistani journalist who was trying to politicize cricket.#AfgvsPak pic.twitter.com/gUKBDVw6ql