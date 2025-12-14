scorecardresearch
 
रिटायरमेंट मैच के बाद भावुक हुए WWE सुपरस्टार जॉन सीना, फैन्स को किया सैल्यूट, VIDEO

जॉन सीना ने सर्वाधिक 17 बार WWE चैम्पियनशिप जीती. जॉन सीना ने अपने आखिरी रेसलमेनिया में कोडी रोड्स को हराकर रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड तोड़ दिया था. सीना को हालांकि विदाई मैच में हार मिली.

जॉन सीना को विदाई मैच में हार झेलनी पड़ी. (Photo: WWE)
WWE (वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट) के दिग्गज जॉन सीना अब रिंग में नजर नहीं आएंगे. सीना का आखिरी मुकाबला शनिवार को गुंथर के खिलाफ था, जहां उन्हें हार झेलनी पड़ी. गुंथर ने सीना को टैप आउट (आत्मसमर्पण) करने पर मजबूर कर दिया. 20 सालों में शायद ऐसा पहली बार था, जब सीना ने किसी मैच में टैप आउट किया. WWE में जब कोई रेसलर इंजरी, बेहोशी या सबमिशन होल्ड (चोक या जॉइंट लॉक) में फंसने की वजह से मुकाबला जारी रखने में असमर्थ होता है, तो उसे टैप आउट कहा जाता है.

मैच के बाद दिग्गज रेसलर्स ने जॉन सीना को उनके शानदार करियर के लिए बधाई दी. एक भावुक वीडियो पैकेज चला, जिसके बाद सीना ने अपने रेसलिंग बूट्स रिंग में रख दिए और दर्शकों का प्यार महसूस किया. सीना ने कहा कि इतने सालों तक फैन्स को एंटरटेन करना उनके लिए सम्मान की बात रही. इसके बाद वे पर्दे के पीछे चले गए, और एक ऐतिहासिक करियर का भावुक अंत हुआ.

हार-जीत तो होती रहती है, लेकिन यह रात WWE के लिए जश्न भरी थी. सीना के करियर के इस खास मौके पर उनके कई दिग्गज प्रतिद्वंद्वी कर्ट एंगल, मार्क हेनरी और रॉब वैन डैम रिंगसाइड पर मौजूद थे. साथ ही WWE हॉल ऑफ फेमर्स मिशेल मैकूल और ट्रिश स्ट्रैटस भी नजर आईं. द रॉक, केन समेत कई दिग्गजों ने सीना को उनके आखिरी मैच से पहले शुभकामनाएं भेजीं थी. पूरे शो के दौरान सीना के करियर और उपलब्धियों को दिखाते हुए कई वीडियो पैकेज चलाए गए, जिससे माहौल काफी भावुक हो गया.

ऐसा रहा सीना vs गुंथर का मुकाबला
जब ऑस्ट्रियाई रेसलर गुंथर रिंग में उतरे, जहां उन्हें दर्शकों की जमकर हूटिंग झेलनी पड़ी. उधर सीना अपने आइकॉनिक थीम सॉन्ग पर जैसे ही एंट्री करते हैं, पूरा एरीना गूंज उठता है. 17 बार के वर्ल्ड चैम्पियन सीना को रिंग में उनके पुराने प्रतिद्वंद्वियों ने स्वागत किया., मैच की शुरुआत में गुंथर का पलड़ा भारी रहा. इसके बाद सीना ने वापसी करते हुए फाइव नकल शफल और एसटीएफ से मैच जल्दी खत्म करने की कोशिश की. लेकिन ‘रिंग जनरल’ गुंथर ने दोबारा नियंत्रण हासिल किया और सीना पर जोरदार हमला बोला. दर्शक लगातार सीना को सपोर्ट कर रहे थे.

जॉन सीना ने ‘सुपर सीना’ मोड में जाकर एक और फाइव नकल शफल और AA (एटीट्यूड एडजस्टमेंट) लगाया, लेकिन गुंथर ने दो काउंट पर किक आउट कर दिया और लगभग स्लीपर होल्ड से सीना को लगभग बेहोश कर दिया. गुंथर ने सीना को रिंग में इधर-उधर पटकना शुरू किया और फिर स्टील की सीढ़ियों पर फेंका. हालांकि यही दांव उन पर भारी पड़ा, जब सीना ने एनाउंसर टेबल पर AA देकर मैच में फिर जान डाल दी.

गुंथर फिर भी दो काउंट पर किक आउट करने में कामयाब रहे, जिसके चलते मैच जारी रहा. सीना के लगातार हमलों के बीच दर्शकों ने 'यू स्टिल गॉट इट' के नारे लगाए. लेकिन गुंथर ने पावरबॉम्ब से सीना को लगभग हरा ही दिया. मैच इस मोड़ पर बेहद तेज हो गया था. टॉप रोप से किया गया सीना का AA भी सिर्फ दो काउंट ही दिला सका. इसके बाद मुकाबला एक तरह से सीना की जुझारू ताकत और गुंथर की रेसलिंग समझ के बीच था. आखिरकार सीना ने एक और AA लगाया, लेकिन गुंथर ने अपनी ताकत दिखाई और स्लीपर होल्ड में फंसाकर सीना से टैप आउट करवा लिया. नतीजे से दर्शक हैरान रह गए और कुछ फैंस ने बुकिंग को लेकर WWE पर नाराजगी भी जताई.

साल 2002 में WWE में कदम रखने वाले जॉन सीना का करियर बेहद शानदार और यादगार रहा. वह सबसे ज्यादा बार WWE चैम्पियनशिप जीतने के वाले रेसलर हैं. सीना ने 17 बार ये चैम्पियनशिप जीती. रेसलिंग से अलग भी जॉन सीना ने अपनी पहचान बनाई है. उन्होंने कई हॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया है, साथ ही कई किताबें भी लिखी हैं.

