IPL 2022 Punjab Kings: पंजाब की प्लेइंग-11 पर जाफर की फिरकी, फिल्मी वीडियो शेयर कर कहा- इतने विदेशी कैसे ठूंसोगे

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में शुक्रवार (8 अप्रैल) को एक ही मैच खेला जाएगा. इस मुकाबले में पंजाब किंग्स (PBKS) और गुजरात टाइटंस (GT) की टीमें आमने-सामने होंगी. नए कप्तान मयंक अग्रवाल की लीडरशिप में पंजाब टीम ने अब तक तीन में से दो मैच जीते हैं.

मयंक अग्रवाल के सामने चौथे मैच में परफेक्ट प्लेइंग-11 उतारने की चुनौती होगी. टीम में कई ऐसे विदेशी खिलाड़ी हैं, जो शानदार फार्म में हैं, लेकिन उन्हें एक साथ प्लेइंग-11 में शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि नियमानुसार प्लेइंग-11 में 4 ही विदेशी प्लेयर रख सकते हैं.

जाफर ने हेराफेरी फिल्म का वीडियो क्लिप शेयर किया

इस पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर ने एक फिल्मी वीडियो क्लिप शेयर करते हुए पंजाब टीम की फिरकी ली है. यह वीडियो क्लिप बॉलीवुड की कॉमेडी फिल्म हेराफेरी का है. इसमें एक्टर ओम पुरी समेत बाकी लोग एक कार में बैठने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओवरलोडिंग होने की वजह से सफल नहीं हो पाते.

इस वीडियो को शेयर करने के साथ जाफर ने अपनी पोस्ट में लिखा- PBKS अपनी प्लेइंग-11 में जॉनी बेयरस्टो, कगिसो रबाडा, लियाम लिविंगस्टोन, भानुका राजापक्षा और ओडीन स्मिथ को फिट करने की कोशिश कर रही है.

PBKS trying to fit Bairstow, Rabada, Livingstone, Rajapaksa and Odean Smith into the XI 😄 #PBKSvGT #IPL2022 pic.twitter.com/k0PQkYNhJ6