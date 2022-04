IPL 2022: सूर्यकुमार यादव ने अकेले मुंबई इंडियंस को संभाला, पूर्व क्रिकेटर को याद आया Game Of Thrones का ये कैरेक्टर

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 में शनिवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच जंग हुई. मुंबई इंडियंस ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी की और उसका मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से बिखरा हुआ नज़र आया. हालांकि, इस बीच सूर्यकुमार यादव एक बार फिर टीम के लिए संकटमोचक बनकर सामने आए.

सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने शानदार पारी खेल अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया, हालांकि अंत में मुंबई की हार ही हुई. लेकिन सूर्यकुमार यादव की इस शानदार पारी ने हर किसी को उनका फैन बना दिया.

टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर अमित मिश्रा ने भी ट्विटर पर सूर्यकुमार यादव की तारीफ की और गेम ऑफ थ्रोन्स के एक कैरेक्टर को याद दिया. अमित मिश्रा ने गेम ऑफ थ्रोन्स के कैरेक्टर जोन स्नो की तस्वीर पोस्ट की, जहां वह अकेले ही विरोधी टीम का सामना करता है.

Everything about Suryakumar Yadav today reminds me of this. #RCBvsMI #tataIPL2022 pic.twitter.com/8x14fewiuj