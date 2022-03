IPL 2022: जयपुर की सड़कों पर स्टंटमैन ने दिखाया कमाल और लॉन्च हुई राजस्थान रॉयल्स की जर्सी, Video

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 का सीजन शुरू होने से पहले कई टीमों ने अपनी नई जर्सी लॉन्च की है. इसी कड़ी में अब राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) का नाम भी जुड़ गया है. संजू सैमसन की अगुवाई वाली इस टीम ने मंगलवार को अपनी नई जर्सी लॉन्च की, जिसमें गुलाबी और नीले रंग का मिक्सचर तैयार किया गया है.

पहले राजस्थान रॉयल्स की जर्सी (Rajasthan Royals New Jersey) में नीला रंग ज्यादा दिखता था, लेकिन अब गुलाबी का भी बोलबाला है. राजस्थान रॉयल्स ने खास अंदाज़ में अपनी जर्सी लॉन्च की है, टीम ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें स्टंटमैन रॉबी मैडिसन राजस्थान की सड़कों पर करतब दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं.



राजस्थान की अलग-अलग गलियों, सड़कों पर रॉबी मैडिसन बाइक घुमाते हैं और अलग-अलग स्टंट करते हैं. इसी बीच संजू सैमसन, युजवेंद्र चहल प्लेयर्स नई जर्सी को लॉन्च करते हैं. ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Pink & blue. But all-new. 💗



The Rajasthan Royals official #IPL2022 match kit has been (express) delivered.