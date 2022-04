Pat Cummins IPL 2022: पैट कमिंस के धमाल से ना हो हैरान, एक ओवर में बन चुके हैं इससे भी ज्यादा रन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में बुधवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच जो मैच हुआ उसमें जमकर धमाल देखने को मिला. कोलकाता नाइट राइडर्स के पैट कमिंस ने एक ही ओवर में 35 रन बनाकर इतिहास रचा और मैच को एकदम से अपने पाले में पलट दिया.

पैट कमिंस (Pat Cummins) की पारी सनसनी की तरह थी, जिसने 6 बॉल में ही मैच का रुख पलट दिया. डैनिएल सैम्स के एक ओवर में पैट कमिंस ने कुल 35 रन बनाए. इसमें एक नो-बॉल भी शामिल रही.

डैनिएल सैम्स का वो ओवर

• 15.1 ओवर- 6 रन

• 15.2 ओवर- 4 रन

• 15.3 ओवर- 6 रन

• 15.4 ओवर- 6 रन

• 15.5 ओवर- 2 रन+ नो बॉल

• 15.5 ओवर- 4 रन

• 15.6 ओवर- 6 रन



आईपीइल इतिहास में सबसे महंगा ओवर कौन-सा है? (Most Expensive Over in IPL)



हालांकि, अगर आईपीएल के इतिहास की बात करें तो ये वाला ओवर सबसे महंगा नहीं था. किसी भी एक ओवर में सबसे ज्यादा रन देने का अनचाहा रिकॉर्ड प्रशांत परमेश्वरन के नाम है. जिन्होंने कोच्चि टस्कर्स की ओर से खेलते हुए ऐसा किया. प्रशांत परमेश्वरन ने अपने एक ओवर में 37 रन लुटवाए थे.

प्रशांत परमेश्वरन के उस ओवर में चार छक्के लगे थे, जबकि तीन चौके भी पड़े थे. इनमें से एक बॉल नो-बॉल थी. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से खेलते हुए क्रिस गेल ने ये धमाल किया था.



IPL इतिहास में सबसे महंगे ओवर:

• 37 रन, बॉलर- प्रशांत परमेश्वरन बनाम आरसीबी बेंगलुरु, 2011

• 37 रन, बॉलर- हर्षल पटेल बनाम सीएसके, मुंबई 2021

• 35 रन, बॉलर- डैनियल सैम्स बनाम केकेआर, , पुणे 2022

• 33 रन, बॉलर- रवि बोपारा बनाम केकेआर, कोलकाता 2010

• 33 रन, बॉलर- परविंदर अवाना बनाम सीएसके, मुंबई 2014