Kumar Kartikeya IPL 2022: ‘बहुत अच्छा खेले..', नीता अंबानी ने पढ़े इस युवा प्लेयर की तारीफ में कसीदे

पांच बार की चैम्पियन मुंबई इंडियंस को इस सीजन में पहली जीत नसीब हो गई है. लगातार 8 मैच गंवाने के बाद मुंबई इंडिंयस ने शनिवार को हुए मैच में राजस्थान रॉयल्स को मात दी. मुंबई के लिए इस मैच में हीरो कुमार कार्तिकेय बने, जिन्होंने अपने 4 ओवर में सिर्फ 19 रन दिए और अहम मौके पर रन नहीं गंवाए.



कुमार कार्तिकेय के इस प्रदर्शन से टीम मैनेजमेंट ही नहीं बल्कि मुंबई इंडियंस की मालिक नीता अंबानी भी काफी खुश हैं. नीता अंबानी ने कुमार कार्तिकेय के लिए स्पेशल मैसेज दिया. दरअसल, टीम की जीत के बाद जब नीता अंबानी और आकाश अंबानी ने सभी को संबोधित किया, तब उन्होंने कार्तिकेय से भी बात की.

नीता अंबानी ने कुमार की तारीफ करते हुए कहा, ‘आप बहुत अच्छा खेले, बधाई हो. आप हमेशा ही ऐसे चमकते रहें’. नीता अंबानी ने जब कार्तिकेय से कुछ कहने को कहा, तब उन्होंने टीम के सपोर्ट के लिए शुक्रिया किया.

