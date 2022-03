Mark Wood: IPL से बाहर हो चुके मार्क वुड की सर्जरी, बेहोशी की हालत में कहा- अब भी गेंदबाजी कर सकता हूं

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन से बाहर हो चुके इंग्लैंड के क्रिकेटर मार्क वुड (Mark Wood) इन दिनों अस्पताल में भर्ती हैं. उन्हें हाल ही में कोहनी की सर्जरी से गुजरना पड़ा है. मार्क वुड का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वे बेहोशी की हालत में कहते दिखाई दे रहे हैं कि मैं अब भी गेंदबाजी कर सकता हूं.

IPL 2022 में मार्क वुड को लखनऊ फ्रेंचाइजी ने मेगा ऑक्शन में खरीदा था. नीलामी में लखनऊ सुपरजायंट्स ने 7.5 करोड की बड़ी बोली लगाकर मार्क वुड को अपनी टीम में शामिल किया था. लेकिन चोटिल होने के चलते मार्क वुड सीजन से बाहर हो गए. ऐसे में उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर लखनऊ टीम ने ऑस्ट्रेलियाई स्टार एंड्र्यू टाई को टीम में शामिल किया है.

मार्क वुड ने वीडियो में कहा- मेरे कंधे दर्द कर रहे

दरअसल, सर्जरी के बाद नींद से जागने के बाद मार्क वुड एनेस्थीसिया के प्रभाव में थोड़े बहके-बहके नजर आए. इसी दौरान उनका एक वीडियो बनाया गया. मार्क वुड से सवाल किया गया कि आपके कंधे में दर्द तो नहीं है? इस पर बेहोशी जैसी हालत में ही मार्क वुड ने कहा- मेरी एल्बो सर्जरी हुई, लेकिन मेरे कंधे दर्द कर रहे हैं. मैं अभी भी फास्ट बॉलिंग करूंगा.

मार्क वुड का यह वीडियो बार्मी आर्मी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया. वीडियो में मार्क वुड से पूछा गया कि क्या वे IPL को मिस कर रहे हैं? इस पर उन्होंने कहा कि मैं दुखी हूं. एंडी फ्लावर को पसंद करता हूं. वे अच्छे इंसान हैं. दरअसल, एंडी फ्लावर लखनऊ टीम में कोचिंग स्टाफ का हिस्सा हैं.

