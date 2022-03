IPL 2022 LSG Vs GT: राहुल तेवतिया-डेविड मिलर की तबाही, हारा हुआ मैच जीत गया गुजरात, केएल राहुल की लखनऊ चित

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 में सोमवार को एक रोमांचक मुकाबला खेला गया. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और गुजरात टाइटन्स (GT) का आईपीएल में यह आईपीएल में पहला मैच था, जो ऐतिहासिक साबित हुआ. गुजरात टाइटन्स ने आखिरी ओवर में जाकर जीत दर्ज की और लखनऊ सुपर जायंट्स को मात दी.

लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुजरात टाइटन्स को 159 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे गुजरात टाइटन्स ने 19.4 ओवर में पा लिया और विरोधी टीम को 5 विकेट से मात दी. आईपीएल के इतिहास में दोनों टीमों का यह पहला मैच था, जिसमें गुजरात की जीत हुई और लखनऊ की हार हुई.

आखिरी पांच ओवर में पलट गया पूरा मैच

गुजरात टाइटन्स को आखिरी 30 बॉल में 68 रनों की जरूरत थी. जिसके बाद राहुल तेवतिया और डेविड मिलर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और मैच को पूरी तरह से पलट दिया.

