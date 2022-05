KL Rahul Photo: KL राहुल ने शेयर की सोफे पर लेटे हुए फोटो, फैन्स बोले- इसलिए एलिमिनेटर नहीं जीता!

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में पहली बार हिस्सा ले रही लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम प्लेऑफ तक पहुंच पाई थी. कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) की अगुवाई में टीम ने पूरे सीजन बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन एलिमिनेटर से आगे नहीं बढ़ पाई. अब कप्तान केएल राहुल ब्रेक पर हैं और सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं.



केएल राहुल की इन्हीं तस्वीरों पर लोग मज़ेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं और मीम्स बना रहे हैं. केएल राहुल ने ट्विटर पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें उन्होंने कैप्शन लिखा कि उन्हें घूमना पसंद है. इसके साथ ही उन्होंने सोफे पर लेटे हुए फोटोज़ शेयर कीं.



केएल राहुल की इस फोटो पर लोगों ने मज़ेदार कमेंट्स किए. कुछ यूज़र्स ने लिखा कि क्या इसलिए एलिमिनिटेर से एलिमिनेट हो गए कि ट्रैवल कर सके. जबकि कुछ यूज़र्स ने लिखा कि ये बताओ सोफे पर जूते पहनकर क्यों बैठे हो.

Kl Rahul even in big chases 😴 https://t.co/TQWrL8vFy4 pic.twitter.com/MGxdYDgsW8



बता दें कि केएल राहुल की अगुवाई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने बेहतरीन खेल दिखाया. तो वह खुद भी रनों के मामले में काफी आगे रहे. केएल राहुल ने इस सीजन में 616 रन बनाए और ऑरेन्ज कैप की रेस में दूसरे नंबर पर रहे.

Traveling on the sofas https://t.co/uvwdSd1idH

And play for records not team pic.twitter.com/0Nwe16qQyw