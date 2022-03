SRH Vs RR Playing 11 IPL 2022: राजस्थान की टीम में सात खिलाड़ियों का डेब्यू, जानें SRH-RR की प्लेइंग-11

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में मंगलवार को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच मुकाबला हो रहा है. दोनों टीमों का यह पहला मैच है, इसमें हैदराबाद ने टॉस जीता और राजस्थान की पहले बल्लेबाजी है.

खास बात यह है कि राजस्थान रॉयल्स के लिए कुल सात खिलाड़ी डेब्यू कर रहे हैं. यानी ये डेब्यू राजस्थान की टीम के लिए हो रहा है. क्योंकि मेगा ऑक्शन 2022 के बाद पूरी टीम नई तैयार हो गई है, ऐसे में कई खिलाड़ियों को मौका दिया गया है. सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से भी पांच खिलाड़ी डेब्यू कर रहे हैं.

राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग-11: यशस्वी जायसवाल, जोस बटलर, देवदत्त पड्डिकल, संजू सैमसन, शिमरॉन हेटमायर, रियान पराग, रविचंद्रन अश्विन, नाथन कूल्टर नाइल, युजवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा

सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग-11: अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी, केन विलियमसन, निकोलस पूरन, एडन मर्करम, अब्दुल समद, वाशिंगटन सुंदर, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, टी. नटराजन, उमरान मलिक

पिछले पांच मैचों में किसने मारी है बाजी (RR Vs SRH Last five match records)

• 27 सितंबर, 2021- सनराइजर्स हैदराबाद सात विकेट से जीती

• 2 मई, 2021- राजस्थान रॉयल्स 55 विकेट से जीती

• 22 अक्टूबर, 2020- सनराइजर्स हैदराबाद 8 विकेट से जीती

• 11 अक्टूबर, 2020- राजस्थान रॉयल्स 5 विकेट से जीती

• 27 अप्रैल, 2019- राजस्थान रॉयल्स 7 विकेट से जीती