महिला फैन ने RCB के लिए खाई अनोखी 'कसम', ये पोस्टर लेकर देखने पहुंची IPL मैच

आईपीएल में विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) अब तक एक भी बार खिताब नहीं जीत सकी है. इसके बावजूद टीम के लिए फैन्स की दीवानगी के क्या कहने. इस सीजन में भी आरसीबी का प्रदर्शन औसत ही रहा है. मंगलवार को खेले गए मैच में उसे चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है.

इसी बीच मैच के दौरान आरसीबी की एक महिला फैन ऐसी भी नजर आई है, जिसने एक अनोखी कसम खाकर सभी को हैरान कर दिया है. उसने मैच के दौरान एक कार्ड दिखाया है. इस पर उसने लिखा कि जब तक आरसीबी टीम खिताब नहीं जीतती, तब तक वे भी शादी नहीं करेंगी.

अमित मिश्रा ने भी महिला फैन का फोटो शेयर किया

इस महिला फैन का फोटो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. भारतीय स्पिनर अमित मिश्रा ने भी फोटो शेयर किया और इस फैन की शादी को लेकर चिंता भी व्यक्त की. अमित ने अपनी पोस्ट में लिखा- सच में अब उनके माता-पिता को चिंता होने लगी.

वहीं, एक अन्य फैन ने यही फोटो शेयर करते हुए लिखा- इस लड़की के लिए सॉरी फील हो रहा है, वह अब शादी नहीं कर पाएगी. मैं भी आरसीबी का फैन हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि इस तरह के वादे नहीं करना चाहिए.

आरसीबी के खिलाफ चेन्नई ने 23 रनax से मैच जीता

मैच में चेन्नई टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 216 रन बनाए थे. जवाब में बेंगलुरु टीम 9 विकेट पर 193 रन ही बना सकी और यह मैच 23 रनax से गंवा दिया. चेन्नई के ऑलराउंडर शिवम दुबे के प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिन्होंने मुकाबले में 46 बॉल पर ताबड़तोड़ अंदाज में 95 रन जड़े थे. शिवम ने पारी में 8 छक्के लगाए. उनके अलावा रोबिन उथप्पा ने 50 बॉल पर 88 रनों की पारी खेली. उथप्पा ने 9 छक्के जमाए.

