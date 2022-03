Rajasthan Royals: राजस्थान रॉयल्स की सोशल मीडिया टीम के साथ क्या हुआ? खुल गया राज

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन का आगाज आज (26 मार्च) से होने वाला है. पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच शाम को खेला जाएगा. इससे ठीक एक दिन पहले राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम में बहुत कुछ उथल-पुथल देखने को मिली.

पहले फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पर कप्तान संजू सैमसन की एक मीम पोस्ट शेयर की, जिस पर संजू नाराज हो गए. उन्होंने ट्विट कर फ्रेंचाइजी को प्रोफेशनल रवैया अपनाने की ही बात कही. इसके बाद राजस्थान फ्रेंचाइजी ने वह सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर दी.

टीम का यह पूरा मामला एक मजाक ही था

साथ ही इस पूरे विवाद के बाद राजस्थान रॉयल्स ने एक आधिकारिक बयान जारी कर अपनी सोशल मीडिया टीम में बदलाव करने का फैसला किया था. हालांकि अब इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है. यह खुलासा खुद फ्रेंचाइजी ने ही किया है. उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया कि यह सब एक मजाक था. यानी कप्तान की मीम वाली पोस्ट शेयर करना, संजू का नाराज होना और सोशल मीडिया टीम बदलने की बात करना, यह सब प्रैंक ही था.

टीम के खिलाड़ियों ने ही दिया ऑडिशन

राजस्थान रॉयल्स ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें सोशल मीडिया टीम एडमिन की भर्ती के लिए फर्जी ऑडिशन लिया. इसमें स्पिनर युजवेंद्र चहल समेत टीम के ही खिलाड़ी शामिल हुए. यह प्लेयर ओबेद मैककॉय, रियान पराग, शिमरॉन हेटमेयर और करुण नायर रहे. सभी ने फिल्मी अंदाज में मजाकिया तरीके से खुद को एडमिन बनने का सही दावेदार बताया. आखिर में एडमिन फोन पर कहते हैं कि हमें इस बारे में बात करने की जरूरत है.

This prank was incomplete without a fake audition. 😂



P.S. Tough luck, @yuzi_chahal 👀#RoyalsFamily | #HallaBol pic.twitter.com/aM3cWJqucv