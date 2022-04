IPL 2022 Double Header: IPL का मेगा डे, आज मैदान पर होंगे धोनी-रोहित और किंग कोहली

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में शनिवार का दिन काफी अहम है. इस दिन डबल हेडर खेला जाएगा. मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे स्टार प्लेयर उतरेंगे. धोनी और रोहित इस सीजन में अपनी पहली जीत की तलाश में मैदान में उतरेंगे. दोनों की टीम ने इस सीजन में 3-3 मैच खेले और सभी में हार मिली है.

शनिवार को डबल हेडर के तहत पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच खेला जाएगा. चेन्नई की कमान रवींद्र जडेजा और हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन हैं. दोनों ही टीमों ने अब तक सीजन में जीत का खाता नहीं खोला है. ऐसे में आज किसी एक टीम का यह खाता खुलना तय है.

A look at the Points Table after Match 1⃣6⃣ of the #TATAIPL 2022 🔽 #PBKSvGT pic.twitter.com/NvbBI0R28l